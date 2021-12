Juventus, grande opportunità per i tifosi: ecco di cosa si tratta (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Juventus, oltre al campo e al mercato, pensa anche i propri tifosi; ecco l’ultima opportunità per il popolo bianconero. Dybala (Getty Images)Il successo contro il Malmo, con il primo posto ottenuto grazie anche al passo falso del Chelsea, ha aumentato la fiducia di un gruppo che sta cercando di rialzarsi dopo le difficoltà di inizio stagione. Ora, per i bianconeri, torna il campionato con la delicata sfida in casa del Venezia; i ragazzi di Zanetti sono in piena zona retrocessione e rappresentano la classica trappola per i bianconeri. Allegri, per conquistare i tre punti, avrà bisogno di un attacco che, piano piano, sta ritrovando la confidenza con il gol. Dybala, Morata e Kean nelle ultime partite sono andati a segno nonostante le tante occasioni che ancora falliscono. Il giocatore che, più di tutti, può cambiare le ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 10 dicembre 2021) La, oltre al campo e al mercato, pensa anche i propril’ultimaper il popolo bianconero. Dybala (Getty Images)Il successo contro il Malmo, con il primo posto ottenuto grazie anche al passo falso del Chelsea, ha aumentato la fiducia di un gruppo che sta cercando di rialzarsi dopo le difficoltà di inizio stagione. Ora, per i bianconeri, torna il campionato con la delicata sfida in casa del Venezia; i ragazzi di Zanetti sono in piena zona retrocessione e rappresentano la classica trappola per i bianconeri. Allegri, per conquistare i tre punti, avrà bisogno di un attacco che, piano piano, sta ritrovando la confidenza con il gol. Dybala, Morata e Kean nelle ultime partite sono andati a segno nonostante le tante occasioni che ancora falliscono. Il giocatore che, più di tutti, può cambiare le ...

