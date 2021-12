Juventus, Allegri: «Venezia cercherà impresa storica, partita complicata» (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Il primo posto nel girone di Champions League è una soddisfazione, ma adesso dobbiamo pensare solo al campionato, per dare stabilità alla classifica”. Lo dice Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, alla vigilia della trasferta di campionato sul campo del Venezia. Un avversario che Allegri non sottovaluta: “Il prossimo step è la partita di domani, che credo sia complicata. Il Venezia in casa ha segnato molto. Solo con l’Inter, credo, non ha fatto gol -rileva il tecnico-. Comunque il Venezia gioca ed è una squadra spensierata, poi viene da una brutta sconfitta contro il Verona. Avevano dominato il primo tempo, domani giocano con la Juventus e cercheranno di fare un’impresa storica. Noi dobbiamo ... Leggi su footdata (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Il primo posto nel girone di Champions League è una soddisfazione, ma adesso dobbiamo pensare solo al campionato, per dare stabilità alla classifica”. Lo dice Massimiliano, tecnico della, alla vigilia della trasferta di campionato sul campo del. Un avversario chenon sottovaluta: “Il prossimo step è ladi domani, che credo sia. Ilin casa ha segnato molto. Solo con l’Inter, credo, non ha fatto gol -rileva il tecnico-. Comunque ilgioca ed è una squadra spensierata, poi viene da una brutta sconfitta contro il Verona. Avevano dominato il primo tempo, domani giocano con lae cercheranno di fare un’. Noi dobbiamo ...

Advertising

juventusfc : Dopo il successo in #UCL, testa a #VeneziaJuve L'allenamento di oggi ?? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Seguitela LIVE su @JuventusTv ? - GiovaAlbanese : #Allegri: 'Ho tolto #Dybala all'intervallo perché non si sentiva tanto bene e ho preferito sostituirlo'. #Juventus - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Juventus | Le parole in conferenza stampa di Massimiliano #Allegri - DaniloServadei : La Juventus è l'unica italiana prima nel girone. Anche se c’è chi dice che non fate un gioco europeo 'In tanti dico… -