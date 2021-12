Juventus, Allegri sorride: ecco chi può recuperare contro il Venezia (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Juventus sta preparando il prossimo turno di Serie A; per la sfida con il Venezia, Allegri può recuperare un giocatore importante. Allegri (Getty Images)Dopo il successo in Champions League, la Juventus è al lavoro per preparare la sfida di Serie A contro il Venezia. Un match da non sbagliare con i ragazzi di Allegri obbligati a vincere se vogliono continuare a lottare per il quarto posto; le sconfitte contro Sassuolo e Verona insegnano e, proprio per questo, i bianconeri devono scendere in campo con la concentrazione giusta o il rischio di scivolare è piuttosto alto. Nella notte europea, il tecnico ha fatto riposare molti titolari; aspetto che può sicuramente aiutare in un periodo dove si gioca ogni tre giorni. Il ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lasta preparando il prossimo turno di Serie A; per la sfida con ilpuòun giocatore importante.(Getty Images)Dopo il successo in Champions League, laè al lavoro per preparare la sfida di Serie Ail. Un match da non sbagliare con i ragazzi diobbligati a vincere se vogliono continuare a lottare per il quarto posto; le sconfitteSassuolo e Verona insegnano e, proprio per questo, i bianconeri devono scendere in campo con la concentrazione giusta o il rischio di scivolare è piuttosto alto. Nella notte europea, il tecnico ha fatto riposare molti titolari; aspetto che può sicuramente aiutare in un periodo dove si gioca ogni tre giorni. Il ...

