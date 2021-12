Juventus, Allegri: “Champions League? Dispiace per Milan e Atalanta” (Di sabato 11 dicembre 2021) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato dell'eliminazione di Milan e Atalanta dalla Champions League Leggi su pianetamilan (Di sabato 11 dicembre 2021) Massimiliano, allenatore della, ha parlato dell'eliminazione didalla

Advertising

juventusfc : Dopo il successo in #UCL, testa a #VeneziaJuve L'allenamento di oggi ?? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Seguitela LIVE su @JuventusTv ? - forumJuventus : #VeneziaJuve, domani ore 18. Formazioni GdS: 'Allegri ripropone il 4-2-3-1 con Cuadrado esterno offensivo accanto a… - Salvato95551627 : RT @100x100Napoli: Padovan: “Il Napoli non affronterà una provinciale, l’Empoli gioca bene. L’atteggiamento di Allegri è ridicolo, più grav… - PianetaMilan : #Juventus, #Allegri: “#ChampionsLeague? Dispiace per #Milan e #Atalanta” -