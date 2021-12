Juventus, addio Ramsey: incontro decisivo ieri con l’agente. Le ultime (Di venerdì 10 dicembre 2021) Calciomercato Juve: i bianconeri hanno incontrato ieri l’agente di Ramsey. Per il gallese in arrivo la cessione a gennaio l’agente di Aaron Ramsey, David Baldwin, ha incontrato la dirigenza della Juve ieri alla Continassa. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti bianconeri hanno cercato insieme a lui una soluzione in grado di soddisfare entrambe le parti. L’incontro è servito se non altro per escludere la possibilità di una risoluzione di contratto, che avrebbe costi troppo alti per il club. Si lavorerà dunque ad una cessione ‘tradizionale’ a gennaio, che libererà il posto all’arrivo di un possibile rinforzo a centrocampo. Dall’Inghilterra rimbalzano le voci di un interessamento di Everton e Newcastle, al momento però non sono arrivate offerte ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Calciomercato Juve: i bianconeri hanno incontratodi. Per il gallese in arrivo la cessione a gennaiodi Aaron, David Baldwin, ha incontrato la dirigenza della Juvealla Continassa. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti bianconeri hanno cercato insieme a lui una soluzione in grado di soddisfare entrambe le parti. L’è servito se non altro per escludere la possibilità di una risoluzione di contratto, che avrebbe costi troppo alti per il club. Si lavorerà dunque ad una cessione ‘tradizionale’ a gennaio, che libererà il posto all’arrivo di un possibile rinforzo a centrocampo. Dall’Inghilterra rimbalzano le voci di un interessamento di Everton e Newcastle, al momento però non sono arrivate offerte ...

