Justine Mattera, una serata di fitness ad alta temperatura, pancia piatta e aderenze da urlo: favolosa – FOTO (Di venerdì 10 dicembre 2021) La famosa showgirl ha voluto condividere con i propri ammiratori un momento della sua giornata che è stato davvero apprezzato. Justine Mattera ha mosso i primi passi nel mondo dello… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 10 dicembre 2021) La famosa showgirl ha voluto condividere con i propri ammiratori un momento della sua giornata che è stato davvero apprezzato.ha mosso i primi passi nel mondo dello… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

GrossetoNotizie : Eventi natalizi: Charlie Gnocchi, Justine Mattera, Laura Freddi e Saxo Sax a Batignano - ParliamoDiNews : Justine Mattera, nel libro racconta se stessa: tra sport, lavoro e famiglia #justine #mattera #libro #racconta… - zazoomblog : Justine Mattera oltre le gambe c’è di più…: l’outfit della showgirl è da urlo fan spiazzati – FOTO - #Justine… - rico6868 : @letiziadavoli In aereo per gli USA ho visto Angelina Jolie e Justine Mattera. Non stavo proprio orbitando attorno… - umbriaOn : #Terni ‘riabbraccia’ la sua #Maratona di #SanValentino: il 6 febbraio l'11° edizione. #Mattera madrina… -