Julian Assange verrà estradato negli USA (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il governo americano rassicura che Julian Assange verrà trattato con le giuste precauzioni ed la corte britannica ribalta il suo verdetto Ecco le novità sul caso Julian Assange che va avanti da ormai 11 anni Il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, per sette anni (2012-19) si è rifugiato nella piccola ambasciata dell’Ecuador nel cuore di Londra, al riparo della richiesta di estradizione inoltrata dalla Svezia per rispondere a una controversa denuncia per abusi sessuali. In seguito il Paese sudamericano ha deciso di ritirargli la cittadinanza e lo ha espulso, consentendo ai servizi segreti britannici di arrestarlo. Julian Assange è accusato anche negli USA di violazione dell’Espionage act, per aver ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il governo americano rassicura chetrattato con le giuste precauzioni ed la corte britannica ribalta il suo verdetto Ecco le novità sul casoche va avanti da ormai 11 anni Il fondatore di Wikileaks,, per sette anni (2012-19) si è rifugiato nella piccola ambasciata dell’Ecuador nel cuore di Londra, al riparo della richiesta di estradizione inoltrata dalla Svezia per rispondere a una controversa denuncia per abusi sessuali. In seguito il Paese sudamericano ha deciso di ritirargli la cittadinanza e lo ha espulso, consentendo ai servizi segreti britannici di arrestarlo.è accusato ancheUSA di violazione dell’Espionage act, per aver ...

