Julian Assange può essere estradato negli Usa: l'Alta Corte britannica rovescia la sentenza (Di venerdì 10 dicembre 2021) Julian Assange potrà essere estradato negli Stati Uniti dove è accusato di spionaggio per le rivelazioni di Wikileaks. Lo ha stabilito l'Alta Corte britannica rovesciando così la precedente sentenza

petergomezblog : Julian Assange, la Camera boccia la mozione per dichiararlo rifugiato politico. Alternativa: “Atto di vigliaccheria… - fabiochiusi : Vergognatevi. E la prossima volta che parlate di diritti umani, vergognatevi ancora. - fanpage : L'Italia non riconoscerà lo status di rifugiato politico a Julian #Assange - ACiavattella : RT @SMaurizi: Julian #Assange ha perso, gli #StatiUniti hanno vinto. Il caso torna al Magistrate Court - erroresbagliato : Julian Assange, cancellato il no all’estradizione in Usa. La Corte di Londra ribalta verdetto e rinvia ai giudici MERDE!!! #JulianAssange -