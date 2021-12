Jennifer Aniston sulla gravidanza | Doloroso Le donne non hanno bisogno di essere madri per essere complete

(Di venerdì 10 dicembre 2021)ha definito “dolorose” le vocisua. L’attrice, 52 anni, ha parlato con The Hollywood Reporter del suo privato e delle tante supposizioni che circolavano tempo fa secondo cui avrebbe preferito “la carriera ai figli”.ha spiegato che i pettegolezzisuapassata sono stati molto dolorosi per lei. “Prendevo tutto molto sul personale, le vocie l’ipotesi del ‘Oh, ha scelto la carriera al posto dei figli’. Ma nessuno aveva idea di cosa mi stesse succedendo personalmente, dal punto di vista medico, perché non posso... posso avere figli? Non sanno nulla, ed è stato davveroe semplicemente brutto”. La star del Morning Show ha poi proseguito ...

Se per i fan di ' Friends ' la famosa reunion è stata un evento imperdibile, per Jennifer Aniston è stato 'più difficile del previsto'. L'attrice lo ha confessato a ' The Hollywood Reporter ': 'Il viaggio indietro nel tempo è difficile. Penso che siamo stati così ingenui ad ...