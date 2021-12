Jennifer Aniston parla della relazione tossica con la madre: "Non diventerò mai come lei" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Jennifer Aniston si è aperta a proposito della relazione tossica che ha avuto con sua madre, Nancy Dow, con cui, a quanto pare, non ha parlato per un decennio. Jennifer Aniston, 52 anni, ha giurato che non sarebbe mai diventata sua madre, Nancy Dow, con cui ha avuto una relazione turbolenta sin da quando era una bambina. L'attrice è diventata famosa negli anni '90 dopo essere stata scelta per il ruolo di Rachel Green nella popolare sitcom Friends, ma con la fama istantanea è arrivata anche la pressione dei tabloid. In una nuova intervista, la Aniston ha rivelato di essere riuscita ad attraversare i momenti difficili della sua vita grazie alle persone che le vogliono ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 dicembre 2021)si è aperta a propositoche ha avuto con sua, Nancy Dow, con cui, a quanto pare, non hato per un decennio., 52 anni, ha giurato che non sarebbe mai diventata sua, Nancy Dow, con cui ha avuto unaturbolenta sin da quando era una bambina. L'attrice è diventata famosa negli anni '90 dopo essere stata scelta per il ruolo di Rachel Green nella popolare sitcom Friends, ma con la fama istantanea è arrivata anche la pressione dei tabloid. In una nuova intervista, laha rivelato di essere riuscita ad attraversare i momenti difficilisua vita grazie alle persone che le vogliono ...

