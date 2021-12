James Bond: il prossimo agente segreto sarà un uomo britannico (Di venerdì 10 dicembre 2021) James Bond: il prossimo agente segreto 007 sarà un uomo britannico, la conferma arriva dalla produzione La sfavillante epoca di Daniel Craig come volto dell’agente segreto più famoso al mondo è giunta, dopo molto tempo, al termine. Non che si possa dire che l’attore abbia impersonato male lo 007, ma era forse arrivato il momento di voltare pagina sia per la saga ormai celebre in tutto il mondo, sia per il tenebroso attore dagli occhi di ghiaccio. Molte sono state le scommesse su chi potesse essere l’interprete che avrebbe calcato il ruolo, prendendosi lo scettro dopo il regno di Craig, ed erano veicolate ipotesi che ci potesse essere una donna nel futuro della saga di 007. Tuttavia, adesso, la produttrice Barbara ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 10 dicembre 2021): il007un, la conferma arriva dalla produzione La sfavillante epoca di Daniel Craig come volto dell’più famoso al mondo è giunta, dopo molto tempo, al termine. Non che si possa dire che l’attore abbia impersonato male lo 007, ma era forse arrivato il momento di voltare pagina sia per la saga ormai celebre in tutto il mondo, sia per il tenebroso attore dagli occhi di ghiaccio. Molte sono state le scommesse su chi potesse essere l’interprete che avrebbe calcato il ruolo, prendendosi lo scettro dopo il regno di Craig, ed erano veicolate ipotesi che ci potesse essere una donna nel futuro della saga di 007. Tuttavia, adesso, la produttrice Barbara ...

