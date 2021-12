James Bond, il nuovo 007 sarà una donna? La produttrice frena: 'È un ruolo da uomo' (Di venerdì 10 dicembre 2021) Daniel Craig dà l'addio al ruolo di James Bond e la caccia al nuovo 007 è iniziata. In molti avevano avanzato l'ipotesi che il prossimo agente segreto potesse essere una donna , ma chi sperava che il ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Daniel Craig dà l'addio aldie la caccia al007 è iniziata. In molti avevano avanzato l'ipotesi che il prossimo agente segreto potesse essere una, ma chi sperava che il ...

Advertising

ukeusui : CEH MA È NORMALE MI FAI SOGNARE UNO BONO E MANCO NEL SOGNO POSSO FARE 1 COSA NO STIAMO NEL PROSSIMO JAMES BOND E FA… - Spinning2020 : @DianaLanciotti @scenarieconomic @ierogamos Greenmerd..LICENZA DI UCCIDERE (noto anche come L'impronta di Draghi ????… - comingsoonit : Un #JamesBond donna nel futuro della saga di 007, dopo Daniel Craig? La producer Barbara Broccoli lo esclude e forn… - brandibeltran_ : Nell’ultimo film della saga di 007, l’attore principale James Bond va in vacanza in Puglia e per salvarsi, si butta… - Barone_T_Regoli : @teoxandra Questa commissione: peggio della Spectre, più malvagia di Goldfinger! Meno male che c'è Maurizio Bond (o… -