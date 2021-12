Italiano: 'Possiamo ancora crescere. Ribery, fenomeno del calcio mondiale' (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il compleanno di Vincenzo Italiano fila via tra auguri e propositi. Che poi alla fine portano sempre allo stesso desiderio. Vincere domani. "Trappola o non trappola la posta in palio è sempre la ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il compleanno di Vincenzofila via tra auguri e propositi. Che poi alla fine portano sempre allo stesso desiderio. Vincere domani. "Trappola o non trappola la posta in palio è sempre la ...

Advertising

sportli26181512 : Italiano: 'Possiamo ancora crescere. Ribery, fenomeno del calcio mondiale': Italiano: 'Possiamo ancora crescere. Ri… - rappys1 : @Libero_official Non c'è scampo per nessuno tutti corruttibili tra le fila dei ns politici e personaggi istituziona… - Gazzetta_it : Italiano: 'Possiamo ancora crescere. Mercato? Se si sbaglia non si rimedia - PaliilaP : RT @DucaAndrea85: Lo possiamo cantare a tutto il calcio italiano. È nel nostro dnA. #Prisco - DucaAndrea85 : Lo possiamo cantare a tutto il calcio italiano. È nel nostro dnA. #Prisco -