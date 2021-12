Italia-Macedonia del Nord | scelto lo stadio della semifinale

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L’, il prossimo ventiquattro marzo, si giocherà ladello spareggio; ieri è statoloche ospiterà gli azzurri. Roberto Mancini (Getty Images)Il 2021 è stato un anno indimenticabile per lo sportno; dal punto di vista calcistico abbiamo assistito alla vittoria degli europei. Un successo inatteso ma che gli azzurri hanno costruito mattone dopo mattone, andando a coronare il sogno contro i padroni di casa dell’Inghilterra. Un cammino in cui l’di Mancini ha dominato, sofferto ma soprattutto ha mostrato una precisa identità di gioco. Tutte caratteristiche che vanno ritrovate per non restare fuori dal prossimo mondiale; l’, nelle ultime due partite del girone di qualificazione, ha buttato la possibilità di volare in Qatar con ...