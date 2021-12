Italia-Macedonia del Nord | scelto lo stadio della semifinale dei playoff

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Saràdella partita valida per ottenere il pass alla finale deiper il Mondiale di Qatar 2022. La vincente di questa sfida incontrerà una tra Portogallo e Turchia per lo spareggio definitivo in vistacompetizione in programma tra novembre e dicembre 2022. Nelle ultime settimane si erano susseguite indiscrezioni per quanto concerne loin cui si terrà questo primo match e qualche ora fa è arrivato il verdetto. Ecco dove gli Azzurri giocheranno ladi questocon vista Mondiali.del: ecco dove si giocherà Sarà lo“Renzo Barbera” di Palermo ad ospitare ...