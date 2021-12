ISSNAF Awards 2021 | ecco i migliori giovani ricercatori italiani in USA

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Washington DC, 10 dicembre– Un legame che si rafforza e si rinnova all’insegna della ricerca scientifica e umanistica e che trova nuova linfa nel lavoro di tanti. È quello tra Italia e Stati Uniti, celebrato nel corso dell’evento annuale di, la fondazione che riunisce migliaia di scienziati e accademiciattivi in laboratori, università e centri di ricerca in Nord America. L’appuntamento, che si è tenuto il 9 dicembrein modalità digitale, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Washington, e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è stato aperto dal saluto dell’Ambasciatrice Mariangela Zappia, seguito da un video messaggio del Ministro dell’Università e Ricerca Maria Cristina Messa. Nel corso dell’evento sono ...

Sono i 15 finalisti dell'undicesima edizione degli Young Investigator Awards assegnati da ISSNAF, la fondazione che riunisce migliaia di scienziati e accademici italiani attivi in laboratori, università e centri di ricerca in Nord America. La National Italian American Foundation (Niaf) e la Italian Scientists & Scholars in North America Foundation (Issnaf), con sede ad Atherton, California, stringono un'intesa per promuovere i numerosi ricercatori italiani negli Stati Uniti.