Investire in borsa, ecco come seguire l'andamento dei principali indici italiani (Di venerdì 10 dicembre 2021) Chiasso Svizzera 10 dicembre 2021. La digitalizzazione degli investimenti e l'abbassamento della quota minima di ingresso ha fatto aumentare il numero di clienti interessati ad Investire online. Oggi le operazioni finanziarie non sono eseguite solo dagli investitori esperti, ma anche dai piccoli risparmiatori che decidono di provare a far crescere il loro capitale, investendone parte sugli indici di borsa. Cosa sono gli indici di borsa Gli indici di borsa sono molto popolari, nonostante questo non tutti hanno ben chiaro di cosa si tratta. Prima di sfruttare questa opportunità di investimento è necessario dunque capire cosa sono gli indici di borsa, per farsi anche un'idea dei fattori che possono influenzare il loro andamento ed ...

