Investimenti finanziari: ecco le migliori opportunità del momento secondo gli analisti (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lo scenario attuale è molto particolare: l’economia cresce forte, ma l’inflazione, i timori legati ad una nuova ondata di contagi, con la comparsa della variante Omicron che di certo non ha aiutato, ed i problemi relativi alla scarsità di materie prime stanno condizionando fortemente i mercati. Ma anche in un quadro generale così complesso è possibile trovare delle interessanti opportunità per quanto riguarda gli Investimenti finanziari. Chiaramente non esistono risposte che possano rappresentare la soluzione migliore per tutti. Ogni persona ha un suo preciso profilo di investitore, formato da quelle che sono le preferenze del singolo, le risorse che può investire, gli obiettivi che intende raggiungere, l’orizzonte temporale che preferisce e così via. Ad ogni modo, gli analisti sono riusciti a selezionare le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lo scenario attuale è molto particolare: l’economia cresce forte, ma l’inflazione, i timori legati ad una nuova ondata di contagi, con la comparsa della variante Omicron che di certo non ha aiutato, ed i problemi relativi alla scarsità di materie prime stanno condizionando fortemente i mercati. Ma anche in un quadro generale così complesso è possibile trovare delle interessantiper quanto riguarda gli. Chiaramente non esistono risposte che possano rappresentare la soluzione migliore per tutti. Ogni persona ha un suo preciso profilo di investitore, formato da quelle che sono le preferenze del singolo, le risorse che può investire, gli obiettivi che intende raggiungere, l’orizzonte temporale che preferisce e così via. Ad ogni modo, glisono riusciti a selezionare le ...

Advertising

zazoomblog : Investimenti finanziari: ecco le migliori opportunità del momento secondo gli analisti - #Investimenti #finanziari… - talismanogiada : @edoludo è un grafico basato su medie e oscillatori per gli investimenti finanziari, in questo caso segna un mercat… - rebusbalatti : In Italia tasse crypto ad aliquota marginale Vedrai quando Exchange e intermediari residenti in Italia dovranno dar… - IariTwitt : ?? Maria Serena Cannistraci ???? l’#India #investe e si apre agli #investimenti #finanziari del #mondo #arabo… - Profilo3Marco : RT @thevisioncom: Le società di gestione del risparmio mainstream negli ultimi anni si stanno lanciando nella promozione di investimenti in… -