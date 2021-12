Inter | rinnovo Brozovic | distanza colmata | ma incontro rimandato Le ultime

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L’hanno colmato laper ildi contratto, l’decisivo però è statoSull’agenda dei dirigenti nerazzurri il contratto diè da settimane segnato in rosso. Il croato – in scadenza a giugno 2022 -, da febbraio può accordarsi con qualsiasi squadra, per questo l’obiettivo è chiudere al più presto il. A dare buone notizie è La Gazzetta dello Sport, che spiega come il divario tra domanda e offerta sia ormai praticamente colmato. Ieri si è parlato di un possibile summit che è stato però rinviato di qualche giorno. I vertici del club di viale della Liberazione devono sempre ottenere il via libera da Nanchino, soprattutto per i contratti al top. E quello di Brozo, ovviamente, è pesante: tocca ...