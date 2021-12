Inter, Moratti: 'Champions? Peccato non poter pescare la Juve' (Di venerdì 10 dicembre 2021) MILANO - Lunedì 13 dicembre l'Inter scoprirà la sua avversaria negli ottavi di Champions League. Sul sorteggio si è espresso l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti a margine dell'evento per il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 dicembre 2021) MILANO - Lunedì 13 dicembre l'scoprirà la sua avversaria negli ottavi diLeague. Sul sorteggio si è espresso l'ex presidente dell'Massimoa margine dell'evento per il ...

