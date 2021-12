Inter, l'errore di Barella e le nuove sfide (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Barella ha fatto un errore grave, ma il ragazzo è intelligente, ha capito l’errore, a fine gara aveva già chiesto scusa all’allenatore, allo staff e soprattutto ai compagni”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi a microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con il Real Madrid. “La partita era aperta, dispiace perché è un giocatore per noi importante, ha grandissima esperienza Internazionale – ha proseguito – Speriamo non capiti più a lui e a nessun altro compagno”. Leggi su footdata (Di venerdì 10 dicembre 2021) “ha fatto ungrave, ma il ragazzo è intelligente, ha capito l’, a fine gara aveva già chiesto scusa all’allenatore, allo staff e soprattutto ai compagni”. Lo ha detto il tecnico dell’Simone Inzaghi a microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con il Real Madrid. “La partita era aperta, dispiace perché è un giocatore per noi importante, ha grandissima esperienzanazionale – ha proseguito – Speriamo non capiti più a lui e a nessun altro compagno”.

