Inter, Barella: «Felice del rinnovo, ora voglio un nuovo scudetto. Inzaghi? Ecco cosa ha portato» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, racconta la situazione personale e quella della squadra. Ecco le sue dichiarazioni Nicolò Barella è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le parole del centrocampista dell’Inter. rinnovo – «L’Inter mi ha sempre dimostrato tanta fiducia, anche prima che firmassi il rinnovo del contratto. Sono Felice sia arrivato e spero che i tifosi siano contenti di questa mia scelta. Non posso fare altro che ringraziare la società e tutti i tifosi». FASCIA – «Handanovic e Ranocchia sono giocatori che hanno passato momenti bui in un’Inter che non era questa. Giusto che si godano il momento, sono loro i capitani. Sono felicissimi e ci danno una grossa ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nicolò, centrocampista dell’, racconta la situazione personale e quella della squadra.le sue dichiarazioni Nicolòvenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le parole del centrocampista dell’– «L’mi ha sempre dimostrato tanta fiducia, anche prima che firmassi ildel contratto. Sonosia arrivato e spero che i tifosi siano contenti di questa mia scelta. Non posso fare altro che ringraziare la società e tutti i tifosi». FASCIA – «Handanovic e Ranocchia sono giocatori che hanno passato momenti bui in un’che non era questa. Giusto che si godano il momento, sono loro i capitani. Sono felicissimi e ci danno una grossa ...

