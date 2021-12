Inter, Barella: «Espulsione? Ho chiesto scusa a tutti, anche a Militao» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Barella: «Espulsione? Ho risposto a una provocazione che poteva essere evitata, ma ho già chiesto scusa tutti» Nicolò Barella ha parlato a SportMediaset e si è soffermato sull’Espulsione presa contro il Real Madrid in Champions League. Le sue parole: Espulsione – «Ho sbagliato a reagire alla spinta, soprattutto per chi guarda non è stato bello il mio gesto. Ho risposto a una provocazione che poteva essere evitata, ma io stesso potevo evitare di rispondere». SCUSE – «Ho chiesto scusa a lui e a Militao. Non so cosa verrà deciso (una o due giornate di stop, ndr) ma io ho ritenuto di dover scusarmi indipendentemente da questo. Se poi vorranno darmi una sola giornata io ne sarà ben ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021): «? Ho risposto a una provocazione che poteva essere evitata, ma ho già» Nicolòha parlato a SportMediaset e si è soffermato sull’presa contro il Real Madrid in Champions League. Le sue parole:– «Ho sbagliato a reagire alla spinta, soprattutto per chi guarda non è stato bello il mio gesto. Ho risposto a una provocazione che poteva essere evitata, ma io stesso potevo evitare di rispondere». SCUSE – «Hoa lui e a. Non so cosa verrà deciso (una o due giornate di stop, ndr) ma io ho ritenuto di doverrmi indipendentemente da questo. Se poi vorranno darmi una sola giornata io ne sarà ben ...

