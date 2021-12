Instagram, torna la versione più amata: ecco come cambia il feed (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo cinque anni di feed algoritmico, Instagram si prepara a tornare all’ordine cronologico dei post: tutti i dettagli della tanto attesa novità. “Lo preferivo come era prima”. In quanti lo pensano puntualmente ogni volta che il proprio social media preferito viene aggiornato con una nuova versione? Oramai gli utenti non fanno quasi più in tempo ad abituarsi alle modifiche degli sviluppatori che subito arrivano nuove funzionalità da scoprire. PixabayTalvolta tuttavia può capitare che gli aggiornamenti social guardino direttamente al passato, con il ripristino di opzioni già note. È il caso attuale di Instagram, per il quale gli sviluppatori sono al lavoro per un lieto ritorno: quello del tanto amato feed cronologico. L’annuncio, come ... Leggi su ck12 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo cinque anni dialgoritmico,si prepara are all’ordine cronologico dei post: tutti i dettagli della tanto attesa novità. “Lo preferivoera prima”. In quanti lo pensano puntualmente ogni volta che il proprio social media preferito viene aggiornato con una nuova? Oramai gli utenti non fanno quasi più in tempo ad abituarsi alle modifiche degli sviluppatori che subito arrivano nuove funzionalità da scoprire. PixabayTalvolta tuttavia può capitare che gli aggiornamenti social guardino direttamente al passato, con il ripristino di opzioni già note. È il caso attuale di, per il quale gli sviluppatori sono al lavoro per un lieto ritorno: quello del tanto amatocronologico. L’annuncio,...

