Infortunio Zaniolo, l’esito degli esami: le ultime (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Roma perde Zaniolo e lo fa per qualche giorno: potrebbe rientrare per la sfida contro l’Atalanta, le ultime sul classe ’99 Nicolò Zaniolo è uscito dopo appena 7? dal suo ingresso nella sfida di Conference League. Il classe ’99 ha sentito tirare il muscolo del femorale della gamba destra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista giallorosso dovrebbe star fermo soltanto cinque giorni con la speranza per Mourinho di riaverlo per la sfida contro l’Atalanta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Roma perdee lo fa per qualche giorno: potrebbe rientrare per la sfida contro l’Atalanta, lesul classe ’99 Nicolòè uscito dopo appena 7? dal suo ingresso nella sfida di Conference League. Il classe ’99 ha sentito tirare il muscolo del femorale della gamba destra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista giallorosso dovrebbe star fermo soltanto cinque giorni con la speranza per Mourinho di riaverlo per la sfida contro l’Atalanta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : L'esito degli esami del problema occorso a #Zaniolo ?? - siamo_la_Roma : ?? L'infortunio di #Zaniolo non preoccupa ?? Niente esami al 22 giallorosso? ?? La situazione #ASRoma - romanewseu : La Roma sorride, l'infortunio di #Zaniolo non preoccupa - serieApallone : ? INFORTUNIO ZANIOLO ? ? Durante la partita di Conference League #Zaniolo ha risentito di un fastidio all'addutto… - Paolo78475202 : @internazionaleL @AslanNerazzurro Zaniolo a me anche in primavera non sembrava un fenomeno E nemmeno prima dell'inf… -