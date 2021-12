Infortunio sul lavoro, 21enne colpito da un portellone: ricoverato al Papa Giovanni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Filago. Un operaio di 21 anni è stato “colpito” da un portone (tipo saliscendi) mentre tentava di sbloccarlo. L’Infortunio sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 10 dicembre in via Provinciale 16 a Filago. A dare l’allarme il personale dell’azienda di materiali da imballaggio, alle 14.44 è stato preallertato anche l’elicottero del 118 per un intervento in codice rosso. Sul posto sono giunte anche due ambulanze con il personale medico. Dopo un breve intervento di soccorso, le ferite si sono rivelate meno gravi del previsto e così l’infortunato è stato portato con l’ambulanza in codice giallo al Papa Giovanni. Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Filago. Un operaio di 21 anni è stato “” da un portone (tipo saliscendi) mentre tentava di sbloccarlo. L’sulè avvenuto nel pomeriggio di venerdì 10 dicembre in via Provinciale 16 a Filago. A dare l’allarme il personale dell’azienda di materiali da imballaggio, alle 14.44 è stato preallertato anche l’elicottero del 118 per un intervento in codice rosso. Sul posto sono giunte anche due ambulanze con il personale medico. Dopo un breve intervento di soccorso, le ferite si sono rivelate meno gravi del previsto e così l’infortunato è stato portato con l’ambulanza in codice giallo al

