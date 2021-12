Infortunio Lozano, il comunicato del Napoli sull’esterno (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lozano dopo la brutta botta rimediata ieri nella sfida contro il Leicester è stato sottoposto ad accertamenti: il comunicato del Napoli Brutto scontro ieri sera per Lozano nella sfida contro il Leicester, che ha costretto Spalletti ad effettuare un cambio forzato. Il trasporto in ambulanza per l’esterno messicano per i primi accertamenti e oggi è arrivato il comunicato ufficiale del Napoli. comunicato – «Lozano in mattinata accompagnato dal Responsabile Sanitario Raffaele Canonico si è sottoposto, presso la Clinica Pineta Grande, a esami clinici e diagnostici con il Dott. Alfredo Bucciero che hanno dato esito negativo. Il giocatore sarà monitorato nei prossimi giorni.» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021)dopo la brutta botta rimediata ieri nella sfida contro il Leicester è stato sottoposto ad accertamenti: ildelBrutto scontro ieri sera pernella sfida contro il Leicester, che ha costretto Spalletti ad effettuare un cambio forzato. Il trasporto in ambulanza per l’esterno messicano per i primi accertamenti e oggi è arrivato ilufficiale del– «in mattinata accompagnato dal Responsabile Sanitario Raffaele Canonico si è sottoposto, presso la Clinica Pineta Grande, a esami clinici e diagnostici con il Dott. Alfredo Bucciero che hanno dato esito negativo. Il giocatore sarà monitorato nei prossimi giorni.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

