Inflazione, è boom dei costi nelle campagne (Di venerdì 10 dicembre 2021) Rincari record: gasolio impenna fino al 50%, stangata sui concimi, con alcuni prodotti più che raddoppiati Il balzo dei beni energetici oltre a spingere l’Inflazione si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole strozzate da aumenti dei costi non compensati da prezzi di vendita adeguati. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi a novembre 2021 che su base annuale evidenziano un aumento dei prezzi alimentari pari all’1,7% meno della metà dell’Inflazione che è salita al 3,8%. Molte imprese agricole – denuncia Coldiretti Como Lecco – stanno vendendo sottocosto anche per effetto di pratiche sleali che scaricano sull’anello più debole della filiera gli oneri delle promozioni commerciali. Con l’avvio delle operazioni colturali gli agricoltori – spiega Coldiretti Como Lecco – sono ... Leggi su lombardiaeconomy (Di venerdì 10 dicembre 2021) Rincari record: gasolio impenna fino al 50%, stangata sui concimi, con alcuni prodotti più che raddoppiati Il balzo dei beni energetici oltre a spingere l’si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole strozzate da aumenti deinon compensati da prezzi di vendita adeguati. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi a novembre 2021 che su base annuale evidenziano un aumento dei prezzi alimentari pari all’1,7% meno della metà dell’che è salita al 3,8%. Molte imprese agricole – denuncia Coldiretti Como Lecco – stanno vendendo sottocosto anche per effetto di pratiche sleali che scaricano sull’anello più debole della filiera gli oneri delle promozioni commerciali. Con l’avvio delle operazioni colturali gli agricoltori – spiega Coldiretti Como Lecco – sono ...

