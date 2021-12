Indonesia | repressioni contro gli indipendentisti

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Otto studenti sono stati arrestati e accusati di tradimento dalle autorità di Papua Barat, la parte occidentale dell’isola della Nuova Guinea che costituisce una provincia autonoma dell’. La loro colpa è quella di aver issato la cosiddetta Bintang Kejora o “Stella del mattino”, la bandiera del movimento secessionista papuano, in occasione di un raduno non autorizzato tenutosi allo stadio del capoluogo Jayapura per l’anniversario dell’indipendenza dall’Olanda. Gli studenti sono stati anche accusati di aver organizzato e preso parte alla manifestazione. Adesso rischiano l’ergastolo. I movimenti di attivisti per i diritti civili affermano che per reprimere il dissenso l’sta ricorrendo sempre più spesso all’accusa di tradimento: sarebbero infatti più di 50 i cittadini giudicati per questa fattispecie nel corso degli ultimi anni. E ...