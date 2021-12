Indomabile Lina | nemmeno un cerottino per la povera Melato

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Alé, la cancel culture cancellata à la carte. Ah,, la grande, quando ho conosciutoio, ma che intelligente era, caratteriale, prorompente, manesca talora in quel modo simpatico, vitalissima, entusiasmante e genialissima. Il coro al completo, non uno né una di meno. Ma manco un appello di intellettuali, o un soccorso di tenere mamozze che non dimenticano, e neppure unper la, bottanissima industriale travolta da cento sberle di maschio proletario nell’azzurro mare d’agosto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Indomabile Lina

Brescia Oggi

Ha vissuto novantatré anni con quel suo temperamento unico.Wertmüller se ne è andata nella sua casa dietro piazza del Popolo, quella in cui ha vissuto gli ...la sigaretta e quel sorriso...Ha vissuto novantatré anni con quel suo temperamento unico.Wertmüller se ne è andata nella sua casa dietro piazza del Popolo, quella in cui ha vissuto gli ...la sigaretta e quel sorriso...Ma che intelligente era Lina, caratteriale, prorompente, manesca talora in quel modo simpatico, vitalissima, entusiasmante e genialissima Lina ...Coraggiosa, irriverente, piena di gioia di vivere. Una carriera costruita sulla grande professionalità, ma anche la capacità di far quadrare i ...