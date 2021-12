Indagata la moglie del capo immigrazione del Viminale Sfruttamento del lavoro è l'accusa. Il marito si dimette (Di venerdì 10 dicembre 2021) La moglie del capo del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale, Michele di Bari, e' tra le 16 persone indagate in un'inchiesta per caporalato dei Carabinieri e della procura di Foggia che ha portato all'arresto di cinque persone, due delle quali in carcere. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ladeldel Dipartimento per le libertà civili edel, Michele di Bari, e' tra le 16 persone indagate in un'inchiesta perralato dei Carabinieri e della procura di Foggia che ha portato all'arresto di cinque persone, due delle quali in carcere. Segui su affaritaliani.it

