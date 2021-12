Incidenti lavoro | travolto da una lastra di cemento | morto

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Un operaio residente a Zinasco, Dante Berto di 53 anni, ènel pomeriggio in un infortunio sula Torre d'Isola, in provincia di Pavia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbe ...

Advertising

infoitinterno : #FLASH# INCIDENTI LAVORO: COLPITO DA LASTRA IN CEMENTO, MUORE OPERAIO NEL PAVESE - messveneto : Incidenti sul lavoro: travolto da lastra di cemento, operaio muore nel Pavese: La lastra si sarebbe staccata da un… - raspa90 : RT @repubblica: Incidenti sul lavoro nel Pavese, operaio muore schiacciato da una lastra di cemento in un cantiere stradale - moltomaltese : RT @MediasetTgcom24: Incidenti lavoro nel Pavese, travolto da lastra di cemento: morto 53enne #zinasco - tacconi_tommaso : RT @MediasetTgcom24: Incidenti lavoro nel Pavese, travolto da lastra di cemento: morto 53enne #zinasco -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti lavoro

Nel giro di pochi minuti sono giunti sul posto gli operatori del 118, i carabinieri, personale dell'ispettorato dele vigili del fuoco. L'operaio, che aveva riportato un fortissimo trauma ...Tragedia nel Pavese. Un operaio di 53 anni, residente a Zinasco, nel Pavese, è morto nel pomeriggio in un infortunio sula Torre d'Isola (Pv). Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Pavia, sarebbe stato colpito da una lastra dì cemento manovrata da una gru, probabilmente a causa dì un tirante che si è ...Milano, 10 dic. (LaPresse) - E' morto l'operaio colpito da una struttura in cemento a Torre d'Isola, nel Pavese. Secondo una prima ricostruzione dei ...La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Un operaio di 53 anni Dante Berto, residente a Zinasco, nel Pavese è morto nel pomeriggio in un infortunio sul lavoro a Torre d’Isola, sempre in provin ...