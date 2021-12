Inaugurato Terminal Crociere a Trapani, Monti (Adsp MSo): "Grande obiettivo raggiunto" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Palermo, 10 dic. (Adnkronos) - "Pensare come era nel 2018 quando abbiamo iniziato questa avventura a Trapani e ritrovarci alla seconda Grande inaugurazione che è quella del Terminal Crociere è sicuramente il conseguimento di un Grande obiettivo ma anche il frutto del duro lavoro e dell'impegno della squadra dell'Autorità che ha saputo mettere insieme programmazione, progettazione e realizzazione delle opere". A parlare con l'Adnkronos è il presidente dell'Autorità portuale del Mare di Sicilia Occidentale Pasqualino Monti a margine dell'inaugurazione del Terminal Crociere e Passeggeri del porto di Trapani. Una struttura - l'intervento assieme ad altri lavori di manutenzione è costato 7 milioni di euro - che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Palermo, 10 dic. (Adnkronos) - "Pensare come era nel 2018 quando abbiamo iniziato questa avventura ae ritrovarci alla secondainaugurazione che è quella delè sicuramente il conseguimento di unma anche il frutto del duro lavoro e dell'impegno della squadra dell'Autorità che ha saputo mettere insieme programmazione, progettazione e realizzazione delle opere". A parlare con l'Adnkronos è il presidente dell'Autorità portuale del Mare di Sicilia Occidentale Pasqualinoa margine dell'inaugurazione dele Passeggeri del porto di. Una struttura - l'intervento assieme ad altri lavori di manutenzione è costato 7 milioni di euro - che ha ...

Advertising

italiaserait : Inaugurato Terminal Crociere a Trapani, Monti (Adsp MSo): “Grande obiettivo raggiunto” - fisco24_info : Inaugurato Terminal Crociere a Trapani, Monti (Adsp MSo): 'Grande obiettivo raggiunto': 'Pensare come era nel 2018… - TV7Benevento : Inaugurato Terminal Crociere a Trapani, Monti (Adsp MSo): 'Grande obiettivo raggiunto'... - comunicalonews : 'Pensare come era nel 2018 quando abbiamo iniziato questa avventura a Trapani e ritrovarci alla seconda grande inau… - befgroup : Il porto di Long Beach ha inaugurato il Long Beach Container Terminal a Middle Harbour, avveniristico in tema di… -