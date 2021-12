Advertising

telodogratis : Inaugurato Terminal Crociere a Trapani, Monti (Adsp MSo): “Grande obiettivo raggiunto” - italiaserait : Inaugurato Terminal Crociere a Trapani, Monti (Adsp MSo): “Grande obiettivo raggiunto” - fisco24_info : Inaugurato Terminal Crociere a Trapani, Monti (Adsp MSo): 'Grande obiettivo raggiunto': 'Pensare come era nel 2018… - TV7Benevento : Inaugurato Terminal Crociere a Trapani, Monti (Adsp MSo): 'Grande obiettivo raggiunto'... - comunicalonews : 'Pensare come era nel 2018 quando abbiamo iniziato questa avventura a Trapani e ritrovarci alla seconda grande inau… -

Ultime Notizie dalla rete : Inaugurato Terminal

"Oggi va al suo posto un altro tassello del nostro piano industriale - ha aggiunto - Prima abbiamoil Trapani Fast Ferry, oggi ilCrociere e Passeggeri. Celebriamo, come ...'Oggi va al suo posto un altro tassello del nostro piano industriale - ha aggiunto - Prima abbiamoil Trapani Fast Ferry, oggi ilCrociere e Passeggeri. Celebriamo, come ...“Pensare come era nel 2018 quando abbiamo iniziato questa avventura a Trapani e ritrovarci alla seconda grande inaugurazione che è quella del Terminal Crociere è sicuramente il conseguimento di un gra ...ompletamente. all'avanguardia, tra poche ore alle 13.30 verrà inaugurato il “Cruise Terminal Passeggeri”, del Porto di Trapani. L'opera completata in diciotto mesi, renderà competitivo sul mercato del ...