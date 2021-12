“In zona gialla da lunedì 13 dicembre”. Covid, decise restrizioni per una regione (Di venerdì 10 dicembre 2021) Era dal 3 aprile scorso che non si superava il muro dei 20mila contagi. Sono state diffuse le cifre dei nuovi casi di Covid 19 in Italia. Nella giornata di venerdì 10 dicembre ci sono 20.497 nuovi casi e 118 morti. Sono stati processati 716.287 tamponi tra molecolari e antigenici (giovedì i contagi erano stati 12.527 con 312.828 test). Il tasso di positività si attesta al 2,9%, in calo rispetto al 4% del giorno precedente. Sono invece 816 i pazienti in terapia intensiva in Italia, cinque in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.483, 150 in più rispetto a ieri. La variante Delta è ancora la variante predominante nel nostro Paese, ma in altri Paesi europei comincia a circolare anche la variante Omicron le cui caratteristiche sono ancora in fase di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Era dal 3 aprile scorso che non si superava il muro dei 20mila contagi. Sono state diffuse le cifre dei nuovi casi di19 in Italia. Nella giornata di venerdì 10ci sono 20.497 nuovi casi e 118 morti. Sono stati processati 716.287 tamponi tra molecolari e antigenici (giovedì i contagi erano stati 12.527 con 312.828 test). Il tasso di positività si attesta al 2,9%, in calo rispetto al 4% del giorno precedente. Sono invece 816 i pazienti in terapia intensiva in Italia, cinque in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.483, 150 in più rispetto a ieri. La variante Delta è ancora la variante predominante nel nostro Paese, ma in altri Paesi europei comincia a circolare anche la variante Omicron le cui caratteristiche sono ancora in fase di ...

