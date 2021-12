In Italia si accede a contenuti pirata online almeno 5 volte al mese (Di venerdì 10 dicembre 2021) AGI - Nonostante un aumento temporaneo durante i primi mesi della pandemia, nel complesso, il fenomeno della pirateria online in Ue è diminuita del 34% nel 2020. I contenuti più frequentemente piratati sono quelli televisivi, seguiti da film e musica. Gli utenti di internet in Italia accedono a contenuti piratati 5,5 volte al mese (leggermente al di sotto della media europea) e lo streaming è il metodo più utilizzato. È quanto emerge, in sintesi, dalla relazione dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo). Lo studio dal titolo “Violazione del diritto d'autore online nell'Unione europea, 2017-2020”, ha rivelato, appunto, che la pirateria digitale, misurata in base al numero medio di accessi mensili per utente di internet ... Leggi su agi (Di venerdì 10 dicembre 2021) AGI - Nonostante un aumento temporaneo durante i primi mesi della pandemia, nel complesso, il fenomeno della pirateriain Ue è diminuita del 34% nel 2020. Ipiù frequentementeti sono quelli televisivi, seguiti da film e musica. Gli utenti di internet inaccedono ati 5,5al mese (leggermente al di sotto della media europea) e lo streaming è il metodo più utilizzato. È quanto emerge, in sintesi, dalla relazione dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo). Lo studio dal titolo “Violazione del diritto d'autorenell'Unione europea, 2017-2020”, ha rivelato, appunto, che la pirateria digitale, misurata in base al numero medio di accessi mensili per utente di internet ...

Advertising

sulsitodisimone : In Italia si accede a contenuti pirata online almeno 5 volte al mese - Agenzia_Italia : In Italia si accede a contenuti pirata online almeno 5 volte al mese _ Nel complesso il fenomeno della #pirateria… - MariaC_Pisani : La generazione che accede adesso al mercato del lavoro in Italia andrà in pensione in media a 71 anni di età. Come… - Fuzzyfuzzme : RT @tranellio: In futuro in pensione in Italia solo a 71 anni Per la generazione che accede ora al mondo del lavoro la pensione sarà un sog… - thelondonboys47 : RT @tranellio: In futuro in pensione in Italia solo a 71 anni Per la generazione che accede ora al mondo del lavoro la pensione sarà un sog… -