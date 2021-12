In crisi per il Covid: coppia nelle mani degli usurai. Quattro arresti (Di venerdì 10 dicembre 2021) Firenze, 10 dicembre 2021 - Un prestito a usura per agevolare il clan dei Cuomo. È quanto scoperto dalla squadra mobile di Firenze , che oggi ha arrestato Quattro persone , tre in carcere e una ai ... Leggi su lanazione (Di venerdì 10 dicembre 2021) Firenze, 10 dicembre 2021 - Un prestito a usura per agevolare il clan dei Cuomo. È quanto scoperto dalla squadra mobile di Firenze , che oggi ha arrestatopersone , tre in carcere e una ai ...

Advertising

fumettologica : In Francia aumentano i prezzi dei fumetti per la mancanza di carta: - Pontifex_it : Sorelle e fratelli migranti, sono qui a Lesbo per dire che vi sono vicino. Per guardarvi negli occhi, carichi di pa… - Agenzia_Ansa : ?? Nuovo Podcast! 'Unicef: “Covid, la peggior crisi per i bimbi”' su @Spreaker #ansa #bambini #covid #fore… - bignesalati : RT @WillHerondaleJM: Amadeus che si è trovato a tranquillizzare un Fedez reduce da una crisi di pianto e poi Orietta inseguita dalla polizi… - albemilano : @hymage Il discorso è molto complesso non si può fare qui. Ma certo la democrazia in America è la stessa di Tocquev… -