' In Afghanistan madri costrette scegliere figli da salvare'

Save the Children, che sta fornendo alle famiglie afghane con bambini e neonati cibo e aiuto per affrontare l'inverno, diffonde due drammatiche storie e chiede la consegna rapida e ininterrotta di ...

GiuliaBelard : Madri che cedono i figli per fame. È l'#Afghanistan dei talebani, 100 giorni dopo (di G. Belardelli) @SaveChildrenIT - FU_SaveChildren : Madri costrette a cedere i figli a causa della povertà estrema in #Afghanistan - HuffPostItalia : Madri che cedono i figli per fame. È l'Afghanistan dei talebani, 100 giorni dopo - ADM_assdemxmi : RT @direpuntoit: In Afghanistan manca il cibo, la situazione dei bambini nelle famiglie povere è drammatica: la denuncia di @SaveChildrenIT… - Sanson538 : Afghanistan, dove la povertà estrema costringe le madri a cedere i propri figli per salvarli dalla fame -