Il vescovo Aiello in visita agli uffici di IrpiniAmbiente: prosegue la campagna vaccinale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua con successo la campagna vaccinale presso l’hub allestito nella sede amministrativa di IrpiniAmbiente. Anche ieri, sono stati tanti i dipendenti, collaboratori, fornitori e loro familiari che hanno aderito all’invito partito da via Cannaviello, grazie alla fattiva collaborazione instaurata con l’Asl di Avellino. Nel pomeriggio, ha fatto visita in sede il vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, che si è intrattenuto con tutti i presenti, scambiando messaggi di incoraggiamento e di auguri per le imminenti festività natalizie. Un incontro programmato per il management di IrpiniAmbiente, un piacevole fuori programma, invece, per quanti erano in attesa della somministrazione della dose booster. Il pastore della Chiesa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua con successo lapresso l’hub allestito nella sede amministrativa di. Anche ieri, sono stati tanti i dipendenti, collaboratori, fornitori e loro familiari che hanno aderito all’invito partito da via Cannaviello, grazie alla fattiva collaborazione instaurata con l’Asl di Avellino. Nel pomeriggio, ha fattoin sede ildi Avellino, monsignor Arturo, che si è intrattenuto con tutti i presenti, scambiando messaggi di incoraggiamento e di auguri per le imminenti festività natalizie. Un incontro programmato per il management di, un piacevole fuori programma, invece, per quanti erano in attesa della somministrazione della dose booster. Il pastore della Chiesa ...

