Il vescovo ai bambini | “Babbo Natale non esiste” Dopo le proteste dei genitori | il prelato replica | “Nessun sogno infranto”

"No, Babbo Natale non esiste. Anzi, aggiungo che il rosso del vestito che indossa è stato scelto dalla Coca Cola esclusivamente per fini pubblicitari". Tra lo stupore di quanti lo stavano a sentire – piccoli e grandi – il vescovo della Diocesi di Noto, Antonio Staglianò, si è soffermato su un tema molto caro ai bambini: le prossime festività natalizie. Quelle parole hanno colto di sorpresa i più piccoli e hanno generato la polemica dei loro genitori. "Ho detto che Babbo Natale non è una persona storica come San Nicola da cui è stato tratto il personaggio immaginario – ha poi spiegato monsignor Staglianò – Ho spronato i più giovani ad avere di Babbo Natale un'idea più incarnata per poter vivere meglio l'attesa e ...

