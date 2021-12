Il tuo spazzolone del water Ikea prende il nome da un luogo reale e ora la Svezia lo rivuole indietro

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Oggetti domestici, tavoli e armadi commercializzati dahanno avuto ildi amene località svedesi e autentici gioielli naturali. Adesso l'ente per il turismo svedese intende rilanciarli come mete turistiche con una campagna ad hoc denominata Scoprite gli originali. È lo stesso ente - Visit Sweden - ad ammettere che il tratto «grazioso» dell'azienda «ha però causato grandi equivoci», si legge sulla sua pagina Discover the originals che sottolinea: «Oggi milioni di persone pensano che Bolmen sia solo lodal». Invece è un bel lago alberato nella regione dello Småland, nel sud della. Immagine che stride con lo scopettino, ma i casi menzionati da Visit Sweden sono ben 21. Bolmen, più di unodaToftan –...