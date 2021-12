"Il trappolone per il bis al Quirinale". Indiscreto su Mattarella: come lo faranno presidente contro la sua volontà (Di venerdì 10 dicembre 2021) C'è un modo per “incatenare” Sergio Mattarella al Quirinale e costringerlo al bis tanto richiestogli dalla politica e dalla gente comune, quanto respinto dal diretto interessato. Tale modo lo ha spiegato Michele Ainis sulle colonne di Repubblica: “Per rieleggerlo basta non eleggerlo, né lui né nessun altro. Che accadrebbe se il voto a Camere riunite finisse regolarmente con un buco nell'acqua? Mattarella verrebbe prorogato (articolo 85 della Costituzione), Draghi resterebbe al timone del governo”. Questo sarebbe lo scenario prediletto del Pd, che per la prima volta dopo 25 anni si rende conto che il centrosinistra sta finendo ai margini della partita al Quirinale. Ma potrebbe andar bene anche ai 5 Stelle e a tutti quei parlamentari che non vogliono rischiare di andare a casa prima del termine della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) C'è un modo per “incatenare” Sergioale costringerlo al bis tanto richiestogli dalla politica e dalla gente comune, quanto respinto dal diretto interessato. Tale modo lo ha spiegato Michele Ainis sulle colonne di Repubblica: “Per rieleggerlo basta non eleggerlo, né lui né nessun altro. Che accadrebbe se il voto a Camere riunite finisse regolarmente con un buco nell'acqua?verrebbe prorogato (articolo 85 della Costituzione), Draghi resterebbe al timone del governo”. Questo sarebbe lo scenario prediletto del Pd, che per la prima volta dopo 25 anni si rende conto che il centrosinistra sta finendo ai margini della partita al. Ma potrebbe andar bene anche ai 5 Stelle e a tutti quei parlamentari che non vogliono rischiare di andare a casa prima del termine della ...

Advertising

AnnachiaraRatt1 : RT @AlessiaGuetti: #Amici21 #amici #amici2021 Chiaro no Albe si è proposto per la sfida smontando il finto accanimento contro LDA e gliel'… - AlessiaGuetti : #Amici21 #amici #amici2021 Chiaro no Albe si è proposto per la sfida smontando il finto accanimento contro LDA e g… - carrozzinho : RT @liottagio: Trappolone per Varriale: Walter Zenga si sta già travestendo da donna. - rifleplan : @MottiniPaolo @papAlessandroIX @LaRoRy1 Non si ha la minima idea degli effetti avversi a lungo termine, c'è anche s… - KingEric_VII : RT @liottagio: Trappolone per Varriale: Walter Zenga si sta già travestendo da donna. -