Il titolare non recupera per la sfida di campionato contro l’Empoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Stando a quanto riporta Sky Sport, Fabian Ruiz ha svolto solo terapie e palestra: è improbabile, quindi, che Luciano Spalletti possa riavere il suo numero 8 per la partita di campionato interna contro l’Empoli. Fabian, uscito contro il Sassuolo a causa di una tendinopatia adduttoria e dell’ileopsoas, ha saltato già la partita di campionato contro l’Atalanta e quella di Europa League contro il Leicester. Sarà da valutare, invece, il suo impiego per il big match contro il Milan del 19 dicembre. REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – DECEMBER 01: Fabian Ruiz of SSC Napoli celebrates after scoring their side’s first goal during the Serie A match between US Sassuolo v SSC Napoli at Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore on December 01, 2021 in Reggio nell’Emilia, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Stando a quanto riporta Sky Sport, Fabian Ruiz ha svolto solo terapie e palestra: è improbabile, quindi, che Luciano Spalletti possa riavere il suo numero 8 per la partita diinterna. Fabian, uscitoil Sassuolo a causa di una tendinopatia adduttoria e dell’ileopsoas, ha saltato già la partita dil’Atalanta e quella di Europa Leagueil Leicester. Sarà da valutare, invece, il suo impiego per il big matchil Milan del 19 dicembre. REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – DECEMBER 01: Fabian Ruiz of SSC Napoli celebrates after scoring their side’s first goal during the Serie A match between US Sassuolo v SSC Napoli at Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore on December 01, 2021 in Reggio nell’Emilia, ...

Advertising

SerieA : ?????? #Messias ?????? Non male la prima da titolare in ??? @acmilan #SerieATIM?? #WeAreCalcio - AlfredoPedulla : #Inter a gennaio coglierà occasioni, non è scontato faccia mercato in entrata. #LuizFelipe accostato dal mondo inte… - AntoVitiello : Non proprio fortunato #Pellegri, esce per infortunio dopo 15 minuti alla sua prima partita da titolare - gilnar76 : Il titolare non recupera per la sfida di campionato contro l’Empoli #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - sheiswonderland : Oggi con Destro titolare e gente che non può giocare a calcio come Hernani ed Ekuban non prendevi tre gol, che cazz… -