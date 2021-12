Il tattoo abbinato di Miley Cyrus e Pete Davidson che poi lui ha rimosso

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ospiti al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon,hanno svelato un piccolo segreto che hanno condiviso nel 2017. Quell’anno, durante una puntata del Saturday Night Live, le due star hanno partecipato allo sketch The Baby Step, una sorta di parodia dove vestivano letteralmente i panni di due bambini: “Abbiamo realizzato questo sketch SN’ in cui eravamo bambini che rappavano – trap baby – una delle mie tante idee brillanti”, ha spiegato la cantante di Wrecking Ball. Vi raccomandiamo...: “Perché il mio matrimonio con Liam Hemsworth è gender free” La popstar rivela di non avere interesse nel genere della persona di cui si è innamorata: ecco perché quello di ...