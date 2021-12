Il summit Francia - Germania è andato alla grande | Macron | ' Con Scholz convergenza di vedute'

Advertising

globalistIT : - ascenzapisoni : RT @AffInt: #8dicembre | Oggi su AffarInternazionali, la rivista dello @IAIonline: - AleChiriatti : RT @AffInt: #8dicembre | Oggi su AffarInternazionali, la rivista dello @IAIonline: - FraTabarrini : RT @AffInt: #8dicembre | Oggi su AffarInternazionali, la rivista dello @IAIonline: - bonomimat : RT @AffInt: #8dicembre | Oggi su AffarInternazionali, la rivista dello @IAIonline: -

Ultime Notizie dalla rete : summit Francia

Globalist.it

'E' importante chee Germania lavorino insieme nella stessa direzione', ha sottolineato. Macron: 'Ucraina? Evitare tensioni non necessarie ' In merito alla crescente tensione in Ucraina, il ......pronunciate nelle stesse ore in cui il presidente statunitense Joe Biden apriva i lavori del... Una scommessa sulla, ma anche su di sé. LA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITÀ Durante la ...Il cancelliere tedesco al suo primo viaggio diplomatico all'estero, ha sottolineato che "crescita" e "solidità finanziaria" non sono incompatibili ..."L'hai sentita la buona notizia? E' uscito Giulio", è così che a Tommaso Natale commentavano all'inizio del 2017 la scarcerazione del boss Giulio Caporrimo, una figura ritenuta capace di riprendere le ...