Il solito giochetto cinico della sinistra: legittima la cattiva destra per vincere (Di venerdì 10 dicembre 2021) E niente, il giochetto della sinistra italiana è sempre lo stesso, cinico e paraculo: da una parte legittimare con qualche accorta allisciatina di pelo la peggiore destra possibile (estrema, nostalgica, antieuropea) e dall’altra mettere i paletti per dominare comunque e per sempre il proprio “campo largo” che assomiglia sempre più solo al giardinetto di casa Letta. La trappola è sotto gli occhi di tutti ma tutti ci cascano con pigrizia disarmante. Cosa fa Enrico Letta? Va con il sorriso forzato ma affabile a parlare nella tana del lupo. Dice due o tre cose che possono piacere alla platea: governa chi vince, quanto è bello il bipolarismo… si fa applaudire da una destra suddita, sempre pronta a farsi sdoganare da qualcuno, e poi scappa via. A questo punto il gioco è ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) E niente, ilitaliana è sempre lo stesso,e paraculo: da una partere con qualche accorta allisciatina di pelo la peggiorepossibile (estrema, nostalgica, antieuropea) e dall’altra mettere i paletti per dominare comunque e per sempre il proprio “campo largo” che assomiglia sempre più solo al giardinetto di casa Letta. La trappola è sotto gli occhi di tutti ma tutti ci cascano con pigrizia disarmante. Cosa fa Enrico Letta? Va con il sorriso forzato ma affabile a parlare nella tana del lupo. Dice due o tre cose che possono piacere alla platea: governa chi vince, quanto è bello il bipolarismo… si fa applaudire da unasuddita, sempre pronta a farsi sdoganare da qualcuno, e poi scappa via. A questo punto il gioco è ...

Advertising

ragazzaOTP : RT @HuffPostItalia: Il solito giochetto cinico della sinistra: legittima la cattiva destra per vincere - HuffPostItalia : Il solito giochetto cinico della sinistra: legittima la cattiva destra per vincere - Franco32656300 : RT @MEcosocialista: @repubblica Cerca solo di insultare Conte. Solito giochetto, fa proposte impossibili poi attacca chi non glie le accet… - MEcosocialista : @repubblica Cerca solo di insultare Conte. Solito giochetto, fa proposte impossibili poi attacca chi non glie le a… - PerutaAntonio : @giovanniemara @marcodimaio Il solito giochetto della Ditta. Però ho la baga sensazione che questa faccenda finirà in un puff! -

Ultime Notizie dalla rete : solito giochetto Sancho stagione II " Momenti Musicali E01 - E11 - Max e' il Che Qui ho messo all'inizio alcune foto sempre del Che, e dopo ho fatto un giochetto, ... ed il primo ministro Britannico Boris Johnson che con il suo solito sguardo intelligente e sveglio ...

Banche: Unimpresa, prestiti aziende giù di 13 miliardi in 12 mesi Il solito giochetto che porta a socializzare le perdite e privatizzare i profitti' aggiunge Spadafora. Secondo il rapporto del Centro studi di Unimpresa, i finanziamenti di lungo periodo (oltre 5 ...

Giochi digitali surclassano le versioni fisiche, il caso di Call of Duty: Vanguard HDblog Roma-Torino 1-0, decide Abraham La Roma supera il Torino, raggiunge i 25 punti in classifica, quinta dietro l'Atalanta a 28 punti dopo la vittoria contro la Juventus: punteggio finale all'Olimpico 1-0. Nel primo tempo Tammy Abraham ...

- Max e' il Che Qui ho messo all'inizio alcune foto sempre del Che, e dopo ho fatto un, ... ed il primo ministro Britannico Boris Johnson che con il suosguardo intelligente e sveglio ...Ilche porta a socializzare le perdite e privatizzare i profitti' aggiunge Spadafora. Secondo il rapporto del Centro studi di Unimpresa, i finanziamenti di lungo periodo (oltre 5 ...La Roma supera il Torino, raggiunge i 25 punti in classifica, quinta dietro l'Atalanta a 28 punti dopo la vittoria contro la Juventus: punteggio finale all'Olimpico 1-0. Nel primo tempo Tammy Abraham ...