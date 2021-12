Il roaming gratuito in Europa continuerà fino al 2032 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dall'Unione Europea arrivano ottime notizie per tutti gli utenti mobile: il roaming gratuito andrà avanti almeno fino al giugno 2032 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dall'Unione Europea arrivano ottime notizie per tutti gli utenti mobile: ilandrà avanti almenoal giugnoL'articolo proviene da TuttoAndroid.

