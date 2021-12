Il renziano Nobili: “Coi grillini per vincere? No, tanto si torna al proporzionale” (Di venerdì 10 dicembre 2021) L'unica certezza è che Italia viva non sarà mai alleata con i sovranisti e con i Cinquestelle. Tutto il resto è discutibile partendo da un centro riformista a cui Matteo Renzi già sta lavorando. Non ha dubbi il deputato renziano Luciano Nobili che definisce utopica un'alleanza larga composta da centrosinistra e M5s. Onorevole Nobile, eppure proprio questa alleanza formata dal tradizionale centrosinistra e M5s è data vincente alle Politiche del 2023, seppur parliamo di simulazioni basate su sondaggi."Bisogna vedere con quale legge elettorale si voterà. In questi giorni torna in voga un ritorno al proporzionale con lo sbarramento. Un fatto è certo, dopo le elezione del nuovo presidente della Repubblica il tema della legge elettorale tornerà d'attualità. Detto questo, la cosa che mi colpisce di più di questa simulazione ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 10 dicembre 2021) L'unica certezza è che Italia viva non sarà mai alleata con i sovranisti e con i Cinquestelle. Tutto il resto è discutibile partendo da un centro riformista a cui Matteo Renzi già sta lavorando. Non ha dubbi il deputatoLucianoche definisce utopica un'alleanza larga composta da centrosinistra e M5s. Onorevole Nobile, eppure proprio questa alleanza formata dal tradizionale centrosinistra e M5s è data vincente alle Politiche del 2023, seppur parliamo di simulazioni basate su sondaggi."Bisogna vedere con quale legge elettorale si voterà. In questi giorniin voga un ritorno alcon lo sbarramento. Un fatto è certo, dopo le elezione del nuovo presidente della Repubblica il tema della legge elettorale tornerà d'attualità. Detto questo, la cosa che mi colpisce di più di questa simulazione ...

