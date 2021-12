Il remake cinematografico di Steven Spielberg esce al cinema il 23 dicembre

Leggi su iodonna

(Di venerdì 10 dicembre 2021) In attesa di vedere West Side Story al, torna in libreria il romanzo da cui ha preso ispirazione il musical più famoso di tutti i tempi (rimase in scena a Broadway per 732 repliche, prima di debuttare a Londra per 1038 serate, surclassando anche il successo della prima newyorchese). Ma non è l’unico romanzo trasformato in film: fari puntati anche su My Policeman di Bethan Roberts che racconta un matrimonio e una relazione omosessuale negli anni 50. A interpretare la storia sul grande schermo, nel 2022, Harry Styles ed Emma Corrin. Leggi anche › Libri da leggere. Tra fiamme gemelle e anime in viaggio › Libri da leggere. Quattro autrici, quattro scrittrici best seller italiane amatissime ...