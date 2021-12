Il Presepe del Vaticano si veste dei colori e dei simboli de Perù (Di venerdì 10 dicembre 2021) Piazza San Pietro si veste dei colori e dei simboli del Perù; il Presepe del Vaticano, che sarà inaugurato alle 17,00 di oggi, 10 dicembre è dedicato, infatti, a questo paese. Arriva dal villaggio di Chopcca nelle Ande, la Natività che verrà allestita per Natale. Sarà composta da più di 30 pezzi realizzati da cinque famosi artisti di Huancavelica. Il Presepe peruviano non è ovviamente una scelta causale, ma ricorda esattamente i duecento anni dell’indipendenza del paese. Il desiderio di riprodurre uno spaccato della vita dei popoli delle Ande, vuole simboleggiare anche la chiamata universale alla salvezza, per ogni popolo della Terra, di ogni cultura e nazione. Pur nel rispetto delle norme anti-Covid, la tradizionale inaugurazione del Presepe e ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 10 dicembre 2021) Piazza San Pietro sideie deidel; ildel, che sarà inaugurato alle 17,00 di oggi, 10 dicembre è dedicato, infatti, a questo paese. Arriva dal villaggio di Chopcca nelle Ande, la Natività che verrà allestita per Natale. Sarà composta da più di 30 pezzi realizzati da cinque famosi artisti di Huancavelica. Ilperuviano non è ovviamente una scelta causale, ma ricorda esattamente i duecento anni dell’indipendenza del paese. Il desiderio di riprodurre uno spaccato della vita dei popoli delle Ande, vuole simboleggiare anche la chiamata universale alla salvezza, per ogni popolo della Terra, di ogni cultura e nazione. Pur nel rispetto delle norme anti-Covid, la tradizionale inaugurazione dele ...

